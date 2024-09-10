Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 7-20 Eylül fırsat kataloğunda bulaşık makinesi tableti, şarküteri, peynir, zeytin ve baklagil gibi ürünler yer alıyor
Yerli üreticiye destek amaçlı kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7 Eylül Cumartesi- 20 Eylül Cuma tarihleri arasında geçerli olan indirim listesini internet sitesinden duyurdu.
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 7-20 Eylül indirim listesinde şarküteri ürünleri, bulgur, nohut, salça, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel ihtiyacı karşılayacak birçok ürün bulunuyor.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİN 7-20 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
TK Anadolu Osmancık Pirinç 49,90 TL
TK Anadolu Fasulye 59,50 TL
TK Bezelye Konservesi 23,90 TL
Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri 139,90 TL
TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 72,50 TL
TK Altın Filiz Çay 114,90 TL
Tarım Kredi Birlik Arpa Şehriye Tel Şehriye ve Makarna Çeşitleri 14,90 TL
Tukaş Makarna sosu 24,90 TL
Aynes Laktozsuz Süt 29,50 TL
Sütaş Ayran 49,90 TL
TK Krema 25 TL
TKS Yarım Yağlı Yoğurt 69,50 TL
Tarsüt Tereyağı 269,90 TL
Tarsüt Kaşar Peyniri 215 TL
Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 95 TL
TK Eski Kaşar Peyniri 109,90 TL
Sütaş Süzme Peynir 139,90 TL
Sütaş Labne 65 TL
Çörek Otlu Peynir/ Dere Otlu Peynir 75 TL
TK Dana Dilimli Donuk Kavurma 199,90 TL
TK Macar Dilimli Salam 18,50
TK Küvet Dana Fermente Sucuk 565,90 TL
TK Soyulmuş Sosis 92,90 TL
TKF Elma Dilim Dondurulmuş Patates 54,90 TL
KÖYTAV Ördek 139 TL
DİĞER TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 7-20 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ…
TK ERZİNCAN TAM YAĞLI TULUM PEYNİR 109,90 TL
TORKU KREM PEYNİR 69,90 TL
TK ÇİÇEK BALI 89,90 TL
TK FINDIK EZMESİ 109,90 TL
TK SÜTLÜ FINDIK KREMASI 69,90 TL
TK YAĞLI SALAMURA SİYAH ZEYTİN 125 TL
TK DEMLİK POŞET ÇAY 32,90 TL
ÇAYKUR KAMELYA ÇAY 84,90 TL
KOCATEPE TÜRK KAHVESİ 29,90 TL
TK GEZEN TAVUK YUMURTA 55 TL
TK ORGANİK YUMURTA 59 TL
ÜLKER PROBİS SANDVİÇ BİSKÜVİ 38,90 TL
ÜLKER ÇOKOPRENS 32,90 TL
ETİ BURÇAK KREMALI 41,50 TL
ÜLKER HALLEY 38,90 TL
LUPPO SANDVİÇ 29,90 TL
ÜLKER 8 KEK MİNİ MUZLU 19,90 TL
ÜLKER KEKSTRA MİNİ ÇİLEKLİ 19,90 TL
TOTO KRUVASAN ÇİKOLATALI 7,95 TL
AYNES NEKTAR ÇEŞİTLERİ 24,90 TL
KİLİKYA LİMONATA 23,90 TL
ELİT BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ ULTRA 109,90 TL
DURU KALIP SABUN ÇEŞİTLERİ 64,90 TL
ELİT PEÇETE 19,90 TL
RENAX MATİK RENKLİLER 139,90 TL