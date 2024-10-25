Tarımsal Destek Ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başladı

25 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:01

Tarımsal destek ödemelerinin ekim ayında yatacağı tarih çiftçilerin gündeminde yer alıyordu. Tarım destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi.

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Tarımsal destekleme ödemesi kapsamında toplamda 149 milyon 839 bin liranın hesaplara aktaracaklarını belirten Bakan Yumaklı, çiftçilere destek için verilen ödemelerle ilişkin açıklamada bulundu.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYINDA NE ZAMAN YATACAK?

Tarım​ destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.” ifadelerine yer verildi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

Çiftçilere verilen tarımsal destek ödeme tutarları; kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira olarak belirlendi.

ÇİFTÇİ​ DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi destek ödemelerini sorgulamak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olarak e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilir.