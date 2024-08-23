Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına geçecek

23 Ağustos 2024 13:29 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:31

Tarımsal destekleme ödemesi kapsamında toplamda 1 milyar 479 milyon 141 bin liranın hesaplara aktaracaklarını belirten Bakan Yumaklı, çiftçilere destek için verilen ödemelerle ilişkin paylaşımda bulundu.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmek ve ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tarımsal destekleme ödemeleri 23 Ağustos Cuma (bugün) hesaplara aktarılacak.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ SEKTÖRLERE GÖRE NASIL DAĞILIM GÖSTERİYOR?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X (Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarımsal destekleme ödemesi kapsamında toplamda 1 milyar 479 milyon 141 bin liranın hesaplara aktaracaklarını belirtti.

Bakan Yumaklı’nın yaptığı paylaşımda çiftçiye destek ödemelerinin dağılımı şu şekilde;

“Bitkisel ürün sigorta desteği 1 milyar 200 milyon, büyükbaş hayvan (besi) desteği 175 milyon 989 bin, kırsal kalkınma yatırım desteği 81 milyon 101 bin, lisanslı depolarda ürün kira, nakliye analiz desteği 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 850 bin 962 lira olmak üzere toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.”

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi destek ödemelerini sorgulamak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olarak e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilir.