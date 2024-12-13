Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı

13 Aralık 2024 13:34 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:36

Tarımsal destek ödemelerinin aralık ayında yatacağı tarih çiftçilerin gündeminde yer alıyordu. Tarım destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi.

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Tarımsal destekleme ödemesi kapsamında toplamda 1 milyar 445 milyon 424 bin liranın hesaplara aktarıldığını belirten Bakan Yumaklı, çiftçilere destek için verilen ödemelerle ilişkin açıklamada bulundu.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

🌾 Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz.



Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/DrMiRt09EZ — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli)

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi destek ödemelerini sorgulamak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olarak e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilir.