Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya’da yaşıyor

22 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:46

32 yıl önce “Kıl Oldum” şarkısıyla pop dünyasına adım atarak kariyerinde yükselen Tarkan, uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve 6 yaşındaki kızı Liya ile birlikte Almanya’da yaşıyor.

TARKAN NEREDE YAŞIYOR?

2017 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren aslen Rize İkizdereli olan Tarkan, aynı yıl eşi ile birlikte Almanya’ya taşındı.

Günümüzde Almanya’da yaşamaya devam eden Tarkan’ın Tarabya ve Polonezköy olmak üzere İstanbul’da iki evi bulunuyor.

TARKAN NE PAYLAŞIMI YAPTI?

Şarkıları dillerde yer eden Tarkan geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki kızı Liya’nın ilk okul gününü kişisel sosyal medya hesabından “Kızımızın ilk okul günü bugün... Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya’mız.” sözleriyle paylaştı.

TARKAN’IN GERÇEK ADI NE?

Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya gelen sanatçının tam adı Tarkan Tevetoğlu’dur.

TARKAN’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2017 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan Tevetoğlu’nun 2018 yılında Liya isminde bir kız çocuğu oldu.