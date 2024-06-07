Tarkan'ın yeni albümü Kuantum 51, 14 Haziran tarihinde çıkacak

07 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:50

Ünlü sanatçı Tarkan en son 2017 yılında "10" adlı bir albüm çıkarmıştı.

O zamandan beri sadece iki yeni şarkı çıkaran ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda yeni albüm çıkartacağını açıklamıştı.

Kuantum 51 adlı albümün hazırlık aşamalarının neredeyse bittiğini açıklayan Tarkan, 10 saniyelik bir kesit yayınladı.

Yayınlanan kısa bölümün ardından vatandaşlar albümün çıkış tarihini araştırmaya başladı.

TARKAN'IN YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tarkan albümün çıkışı ile ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" demişti.

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden son yaptığı paylaşıma göre Kuantum 51 albümü 14 Haziran tarihinde çıkacak.