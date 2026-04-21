Tartışmaların odağındaki BYD'den Türkiye'de garanti hamlesi

Türkiye’de fabrika yatırımının henüz başlamamasından dolayı tartışmaların odağında olan BYD Türkiye, batarya garantisinde dikkat çeken bir güncellemeye gitti. Daha önce 200 bin kilometre olan kapsam, mevcut ve yeni kullanıcılar için 250 bin kilometreye uzatıldı.
BYD Türkiye, Avrupa'da uygulamaya alınan uzatılmış garanti modelini şimdi Türkiye’de de devreye soktu. Yapılan açıklamaya göre, model yılı fark etmeksizin tüm BYD araçlarında batarya garantisi artık 8 yıl veya 250.000 kilometre olarak uygulanacak.
Şirketin daha önce sunduğu minimum yüzde 70 Batarya Sağlık Durumu (SOH) taahhüdü ise aynen korunuyor. Yani kullanıcı tarafında sadece kilometre sınırında bir genişleme yok, mevcut güvence de devam ediyor.
Buradaki önemli detay şu: Düzenleme yalnızca yeni araç alanları ilgilendirmiyor. Halihazırda BYD kullanan ve kapsam içinde yer alan araç sahipleri de bu uzatılmış batarya garantisinden yararlanabilecek.
Bu da markanın, sadece yeni satışlara dönük bir adım atmadığını, mevcut müşterilerini de işin içine kattığını gösteriyor.
BYD’nin sunduğu Blade Batarya garantisi, 6 yıl veya 150 bin kilometrelik temel araç garantisine ek olarak veriliyor. Öte yandan araçlarda 12 yıl veya sınırsız kilometre paslanmazlık garantisi bulunuyor.
Elektrikli güç aktarma sistemi tarafında ise garanti süresi 8 yıl veya 150 bin kilometre olarak sunuluyor.