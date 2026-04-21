Tartışmaların odağındaki BYD'den Türkiye'de garanti hamlesi

Türkiye’de fabrika yatırımının henüz başlamamasından dolayı tartışmaların odağında olan BYD Türkiye, batarya garantisinde dikkat çeken bir güncellemeye gitti. Daha önce 200 bin kilometre olan kapsam, mevcut ve yeni kullanıcılar için 250 bin kilometreye uzatıldı.