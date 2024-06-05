Taş Kağıt Makas dizisinin Süreyya’sı Hande Ataizi ve Azad’ı Aytaç Uşun diziden ayrılıyor

05 Haziran 2024 21:59 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:01

Kanal D'nin yılın en sevilen yeni dizilerinden biri olan Taş Kağıt Makas, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Adalet savaşını konu alan dizinin bu akşam sezon finali bölümü yayınlanıyor ve bu bölümde önemli iki ayrılık yaşanacak.

Dizinin Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi ve Azad karakterine hayat veren Aytaç Uşun, sezon finali ile birlikte diziye veda edecekler.

Ünlü oyuncuların yeni sezondan itibaren dizide yer almayacağı öğrenildikten sonra, izleyiciler senaryo nasıl ilerleyecek merak etmeye başladı.

Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas, yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanacak.

İzleyiciler yeni sezonda neler olacağını heyecanla bekliyor.