Taş Kağıt Makas'ın neden final yaptığı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:22

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 16 Ekim tarihindeki 19. bölümünün ardından final yaptı. Taş Kağıt Makas'ın neden final yaptığı ise izleyicileri tarafından merak edildi.

Oyuncuları arasında Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas​ filmi 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünün ardından final​ yaptı. Final bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin izleyicileri tarafından neden final yaptığı merak edilmeye başlandı. TAŞ KAĞIT MAKAS NEDEN FİNAL YAPTI? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taş Kağıt Makas dizisi artan maliyetler ve reytinglerinin düşük seyretmesinden dolayı 19. bölümüyle final yaptı. Geçtiğimiz günlerde bu sezon başlayan Kötü Kan dizisi de düşük reytingleri nedeniyle final yapmıştı. TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİM? Taş Kağıt Makas'ın oyuncuları arasında Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen, Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer alıyordu.