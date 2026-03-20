Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 20 Mart Taşacak Bu Deniz 22 bölüm bugün yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? (TRT 1 Yayın Akışı)

Cuma günlerinin en sevilen dizilerinin başında gelen Taşacak Bu Deniz’de Eleni’nin anne ve babasına ulaşma çabası artarak devam ediyor. Yıllar önce Yunan bir aileye evlatlık verilen ve ailesini bulmak için Trabzon’a gelen Eleni’nin başından geçenleri konu alan yapım, yoğun bir ilgiyle ve merakla izleniyor. Ramazan Bayramı 20 Mart tarihine denk gelirken gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. 22. Bölüm fragmanları yayınlanırken dizinin sıkı takipçileri ise yeni bölüme odaklandı. Bayramın ilk günü birçok yapım yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. TRT 1’in 20 Mart Cuma yayın akışı belli oldu. Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünün izleyiciyle buluşacağı tarih netlik kazandı. Peki Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte, dizinin ekranlara geleceği tarih…

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI , YOK MU (20 MART 2026)

Taşacak Bu Deniz, Ramazan Bayramı’nın birinci günü TRT 1’in yayın akışında yer aldı. Cuma günlerinin reyting rekortmeni yapım bayramın ilk günü tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Taşacak Bu Deniz, bayram sebebiyle yeni bölümüyle ekranlara olmayacak. Dizi tutkunları, TRT 1 ekranlarından 21. bölümünü izleleyebilecek.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? (22 BÖLÜM)

Bayram sebebiyle dizinin çekimlerine ara verilip verilmediği merak edilirken 22. bölümün ekranlara geleceği tarih belli oldu. Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü, önümüzdeki hafta 27 Mart cuma günü saat 20.00’da izleyiciyle buluşacak.

20 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

05:55 İstiklal Marşı

06:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07:00 Bayram Namazı (Canlı)

08:15 Avrupalı Müslümanlar

08:30 Bayram Sevinci (Canlı)

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Dengi Dengine

15:50 Mabedin Gölgesinde

16:15 Bayram Havası | Türk Sineması

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)

23:40 Vefa Sultan

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ BAYRAMDA OLMAYACAK

20 Mart cuma gününün bayramın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. ATV ekranlarında “Bayramlık” adlı dizi izleyiciyle buluşurken Kanal D ekranlarında ise Şarkılar Bizi Söyler adlı yapım izleyicileri bekleyecek. Show TV’de Aile Arasında, Star TV’de ise Otel Transilvanya 3 adlı film yayımlanacak.