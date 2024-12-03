Taşıt Tanıma Sistemi zorunlu mu? UTTS dönemi araç sahiplerinin gündeminde

03 Aralık 2024 09:52 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:03

Araç sahiplerinin gündeminde yer alan UTTS ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Binlerce ticari araç sahibinin gündeminde Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğu yer aldı.

GİB Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için uyardı! Tüm araç sahiplerini ilgilendiren duyuru

GİB Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için uyardı! Tüm araç sahiplerini ilgilendiren duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, araçlara montaj yapmak için birçok kişiyi yetkilendirdi.

Otomobil sahipleri ise yeni UTTS'nin kimleri kapsadığını merak ediyordu.

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ZORUNLU MU UTTS?

Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamanın doğru şekilde uygulanabilmesi adına tarafların görevlerini tam, doğru ve zamanında yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Açıklamada UTTS'nin, vergi mükelleflerinin iş yerinde kullandıkları taşıtlar için yapılacak olan akaryakıt alımlarında 1 Ocak itibarıyla zorunlu olarak kullanılmasının uygun olduğu belirtildi.

Sisteme akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek olan ticari araç​ sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

UTTS NEREDEN, NASIL TAKILIR?

Yeni sistem duyurusu sonrasında yapılan açıklama şöyle oldu:

"Akaryakıt pompalarının tabancalarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması, bu cihazın taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza (YN Pompa ÖKC) güvenli olarak iletilmesi söz konusu olacaktır.

Akaryakıt alımı sırasında, pompalara takılan taşıt tanıma okuyucu cihazı ile depolara takılacak birimlerin elektronik haberleşmesiyle taşıtın plaka bilgisi YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girilmesi söz konusu olmayacaktır."