Tavuğa alışan tilkiye makarna ziyafeti: İdare edeceksin!

18 Temmuz 2024 19:19 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:23

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Topuk köyünde yaşayan Adil Bostancı, sıra dışı bir misafir ağırladı. Bir tilki, akşamları Bostancı'nın evinin önüne gelmeye başladı ve Bostancı da bu sevimli dostunu beslemeyi ihmal etmedi.

“İDARE EDECEKSİN”

Tilkiyi elleriyle besleyen Bostancı, bu enteresan anları cep telefonuyla da kaydetti. Görüntülerde Bostancı'nın tilkiye "Kamil" diye hitap etmesi ve ona "Tavuk yok bu akşam, makarna ile idare edeceksin" demesi dikkat çekiyor.

“KAMİL DOYDUN MU?”

Tilkiyle sohbet eden Bostancı'nın, “Tavuk yok, bu akşam makarna ile idare edeceksin” diyerek sesleyen Bostancı'nın “Kamil, tavuk yok bu akşam makarna ile idare edeceksin. Gel biraz makarna ye. Kamil, utanma ye makarnayı. Nazlanma, gel makarnanı ye. Afiyet olsun, bir tanede kola söyleyeyim mi? Sağa solu bakma, köpek yok merak etme. Yemeğini ye sen. Bugün akşam teksin, arkadaşın nerede, kola ikramımız yok ama idare edeceksin artık. Kamil, doydun mu? Bir porsiyon daha makarna söyleyeyim mi? Karnın doydu mu, doğrusu söyle” sözleri renkli anlara sahne oldu.