TBB Başkanı Erinç Sağkan kimdir? 2021 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanı oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:31

Türkiye Barolar Birliği'nin 9. başkanı olan Erinç Sağkan'ın hayatı ve kariyeri gündem oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Erinç Sağkan 2000 yılından beri avukatlık yapıyor.

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Türkiye Barolar Birliği (TBB)Başkanı Erinç Sağkan 2000 yılından beri Ankara​ Barosu'nda kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. Vatandaşlar tarafından Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak ediliyor. ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Ramiz Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitim öğretimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 1999 yılında üniversiteden mezun olduktan bir yıl sonra Ankara Barosu'nda kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Ceza hukuku alanında avukatlık mesleğini yapan Erinç Sağkan, Ceza Mahkemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı. Ankara Barosu'nun ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu. Sırasıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği (2010-2012), Ankara Barosu Genel Sekreterliği (2014-2016) ve Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı (2016-2018) yaptı. Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2018 yılında Ankara Baro Başkanı olarak seçildi. 2021 yılına gelindiğinde ise Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunda başkan aday oldu. Genel kurulda 348 delegen 182'sinin oyunu alarak Türkiye Barolar Birliği'nin 9. başkanı olarak seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı. İlgili Haberler Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu Görme engelli avukatlar için 'dijital kütüphane' açılıyor!