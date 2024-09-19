TBF başkan adayı Turgay Demirel eski milli basketbolcudur

19 Eylül 2024 12:32 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:34

TBF ve FIBA Avrupa'da başkanlık görevinde bulunan eski milli basketbolcu Turgay Demirel, 8 Ekim’de yapılacak Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık seçimlerine aday oldu.

TBF başkan adayı olan eski basketbolcu ve iş insanı Turgay Demirel, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde tamamladı.

TURGAY DEMİREL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Turgay Demirel, ortaöğrenimini Özel Alman Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde başladı.

Gençlik yıllarında basketbola ilgi duymaya başlayan Demirel, basketbol​ becerilerini geliştirdikten sonra 16 yıl süren profesyonel kariyerinin çoğunluğunu Galatasaray Spor Kulübünde geçirdi.

Kulüp kariyerine devam ederken iş hayatına da atılan Turgay Demirel, Mikasa ve Reebok gibi uluslararası firmaları Türkiye’ye getiren isim oldu.

İki şampiyonluk elde eden Demirel, basketbol kariyerini takım kaptanı olarak 1988 yılında bırakarak 41 kez milli takım forması giydi.

17 Mart 1992 tarihinde yapılan genel kurulda TBF'nin ilk seçilmiş başkanı olan Demirel, 2006-2010 yılları arasında FIBA​ Asbaşkanlığı görevini üstlenerek 17 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen FIBA Avrupa Genel Kurulunda FIBA Avrupa başkanlığına getirildi.

TURGAY DEMİREL EVLİ Mİ?

TBF başkan adayı olan Turgay Demirel evli ve iki çocuk babasıdır.

TURGAY DEMİREL HANGİ ULUSLARARASI GÖREVLERDE YER ALDI?

FIBA Dünya Başkan Yardımcısı

Finans Komisyonu Üyesi

Finans Komisyonu Başkanı

Pazarlama Çalışma Grubu Üyesi

FIBA İktisadi Girişimi Yön. Kur. Üyesi

FIBA Avrupa Başkanı

Asbaşkan

İcra Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Finans Komisyonu Üyesi