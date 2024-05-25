TBF Disiplin Kurulu, Galatasaraylı iki basketbolcuya men cezası verdi

25 May 2024 00:25 - Güncelleme : 25 May 2024 00:27

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Ekmas oyuncularına yönelik aldığı kararları duyurdu.

Yapılan açıklamada, Buğrahan Tuncer'e 3 maç men cezası ve 87 bin 500 lira para cezası verilirken, Göksenin Köksal'a ise 1 maç men cezası ve aynı miktarda para cezası uygulandı.

Kararlar, oyuncuların saha içindeki sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle alındı.

Ayrıca, Disiplin Kurulu Karşıyaka Kulübü'ne 595 bin 156 lira para cezası verilmesine karar verdi.

Bu cezanın nedeni ise taraftarlarının sebep olduğu disiplin ihlalleri olarak açıklandı.