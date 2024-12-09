TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek? Genel Kurul'da görüşmeler bugün başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu bugün başlıyor. Kesintisiz 12 gün boyunca devam edecek olan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.
Bütçe görüşmelerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yoğun bir mesai yapılacak. Görüşmelerin tamamı canlı yayınlanacak ve tüm Türkiye, 2025 yılı bütçesinin detaylarını yakından takip edebilecek.
TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri 12 gün boyunca kesintisiz devam edecek. Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak. Günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.
Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak.
Bütçe görüşmeleri süresince Meclis'te güvenlik tedbirleri de artırılacak. 12 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmeyecek. Aynı zamanda siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’da bugün başlayacak olan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak değerlendirmeler ve oylamayla sona erecek.