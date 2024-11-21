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TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? 2025 bütçe takvimi merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 09:47 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:02
TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? 2025 bütçe takvimi merak edildi

Meclis’in 2025 bütçe görüşmelerinin biteceği tarih araştırılıyor. Bütçe takvimine göre; bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Meclis’in 2025 yılı bütçe görüşmeleri takvimi merak ediliyor. Bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin yapacağı sunum ile 22 Ekim’de başlanmıştı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 29 Kasım Cuma gününe kadar ele alınacak.

Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 2025 yılı bütçesinin, aralık başında TBMM​ Genel Kuruluna gelmesi öngörülüyor.

TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? 2025 bütçe takvimi merak edildi - 1. Resim

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şu şekilde;

31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay

5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

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Kaynak: TGRT Haber
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