TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? 2025 bütçe takvimi merak edildi
Meclis’in 2025 bütçe görüşmelerinin biteceği tarih araştırılıyor. Bütçe takvimine göre; bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.
Meclis’in 2025 yılı bütçe görüşmeleri takvimi merak ediliyor. Bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin yapacağı sunum ile 22 Ekim’de başlanmıştı.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 29 Kasım Cuma gününe kadar ele alınacak.
Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 2025 yılı bütçesinin, aralık başında TBMM Genel Kuruluna gelmesi öngörülüyor.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şu şekilde;
31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay
5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı
6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı
7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı
13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı
15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı
18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı
20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı
22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı
25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı
26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı