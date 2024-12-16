TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Genel Kurul'da görüşmeler bugün başlıyor

16 Aralık 2024 08:14 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Kesintisiz 12 gün sürecek olan yoğun mesai süresince bütçe detayları ele alınacak ve oturumlar canlı yayınlanacak.

TBMM​’de bütçe maratonu hız kesmeden devam ediyor. Görüşmelerin ardından 2025 yılı bütçesi netlik kazanacak. Görüşmeler canlı olarak yayınlanacak ve tüm Türkiye​ tarafından yakından takip edilebilecek.

TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün boyunca devam edecek olan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü sona erecek. Görüşmelerin sonunda bütçenin tümü üzerinde yapılacak oylamayla karar alınacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bütçe görüşmeleri tatil günleri dahil kesintisiz 12 gün sürecek. Genel Kurul, her gün saat 11.00’de toplanarak program tamamlanana kadar çalışmalarına devam edecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞMALAR NASIL YAPILACAK?

Bütçe görüşmelerinde, gruplar adına yapılacak konuşmalar 70’er dakika, kişisel konuşmalar ise 5’er dakika ile sınırlandırılacak.