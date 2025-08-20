TBMM ne zaman açılacak? 2025 yeni yasama yılı tarihi

TBMM’nin açılış zamanı, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü ile belirlenmiş halde.

Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, her sene 1 Ekim tarihinde yeni yasama dönemine başlıyor.

İzne çıkan milletvekilleri 1 Ekim’de Ankara’da bir araya gelerek Meclis Genel Kurulu’ndaki resmi açılış oturumuna katılıyor.

TBMM’nin açılış gününde alışıldık olarak Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’da bir konuşma yaparak yeni yasama yılına dair mesajlarını aktarıyor.

Sonrasında partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri yeni dönem için ilk yorumlarını yapıyor.

Meclis, açılışın ardından yasama faaliyetlerine hız veriyor.