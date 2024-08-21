TBMM’de AK Parti ve CHP’nin sandalye sayısı yükseldi

21 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:10

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun ve Seyithan İzsiz’in katılımıyla AK Parti milletvekili sayısı 266’ya ve bağımsız Adana milletvekili Bilal Bilici’nin katılımıyla CHP’nin sandalye sayısı 128’e yükseldi.

TBMM’DE YENİ VEKİL SAYILARI KAÇ OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun ve Seyithan İzsiz’in katılımıyla AK Parti milletvekili sayısı 264’den 266’ya; bağımsız Adana milletvekili Bilal Bilici’nin katılımıyla CHP’nin sandalye sayısı 127’den 128’e yükseldi.

TBMM’deki bağımsız milletvekili sayısı ise 6’ya düşürüldü.

BUGÜN MECLİS TOPLANTISI VAR MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde yayımlanan takvime göre; TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı günleri 15:00-21:00, Çarşamba ve Perşembe 14:00-21:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

TBMM ÜYE TAM SAYISI NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Madde 2’ye göre; Üye tam sayısı altı yüzdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması üye tam sayısını değiştirmez.(3)Ancak bu İçtüzükte öngörülen seçimler için, siyasi parti gruplarının ve siyasi parti grubu mensubu olmayanların yüzde oranlarının hesaplanmasında üye tamsayısından açık milletvekilliklerinin çıkarılması suretiyle bulunan sayı esastır.