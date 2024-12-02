TBMM'de bu hafta neler görüşülecek? GSS borcuna af geliyor

02 Aralık 2024 10:44 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:48

TBMM yoğun bir gündemle çalışmalarına devam ediyor. Meclis Genel Kurulu’nda ve komisyonlarda görüşülecek konular arasında Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) ilişkin düzenlemeler ve köy kanunundaki değişiklik teklifleri dikkat çekiyor.

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TBMM​ Genel Kurulu’nda Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Genel Başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek. Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca​ da Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.

TBMM GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta:

Köy Kanunu’nda değişiklikler içeren teklifin görüşülmesi,

Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) ilişkin değişiklikler,

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Araştırma Komisyonu çalışmaları yer alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Araştırma Komisyonu’nda sunum yaparak önemli açıklamalarda bulunacak.

GSS BORCUNA AF GELİYOR MU?

Meclis gündemine gelen önemli düzenlemelerden biri de Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesine ilişkin teklif. 2015 yılı öncesine ait GSS borçlarının tamamen silinmesi planlanıyor. Bu düzenleme, borç yükü altındaki birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

MECLİS’TE NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Bu hafta gündeme gelecek diğer düzenlemeler arasında, aile hekimliklerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mesai dışında yapılabilmesi ile aile hekimliklerinden alınan sağlık raporlarının ücretlendirilmesi yer alıyor.