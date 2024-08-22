TBMM'de sandalye dağılımı AK Parti ve CHP'ye geçen milletvekillerinin ardından değişti
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
22 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:13
Bağımsız İstanbul Milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz'in AK Parti'ye katılması ve Bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye geçmesinin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti.
AK Parti ve CHP'ye geçen yeni milletvekillerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sandalye dağılımı değişti.
Vatandaşlar tarafından partilerin TBMM'deki sandalye dağılımları merak ediliyor.
PARTİLERİN TBMM SANDALYE DAĞILIMI NE OLDU?
Bağımsız İstanbul Milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in AK Parti'ye geçmesinin ardından milletvekili sayısı 264'ten 266'ya yükseldi.
Bağımsız Adana Milletvekili Bilici'nin CHP'ye geçmesinin ardından milletvekili sayısı 127'den 128'e çıktı.
TBMM'de yer alan bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.
PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 2024
TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre partilerin milletvekili sayısı şöyle:
- AK Parti: 266
- CHP: 128
- DEM Parti: 57
- MHP: 50
- İYİ Parti: 32
- Saadet Partisi: 20
- DEVA: 15
- Bağımsız Milletvekili: 6
- HÜDA PAR: 4
- Yeniden Refah Partisi: 4
- Demokrat Parti: 3
- Türkiye İşçi Partisi: 3
- Demokratik Bölgeler Partisi: 2
- Emek Partisi: 2
- Demokratik Sol Parti: 1
Kaynak: TGRT HABER