TBMM'de yargı düzenlemeleri ele alınıyor: 9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

31 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:42

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9.Yargı Paketinin yürürlüğe gireceği tarih araştırılıyor. Bir süredir gündemde olan düzenlemede son durum merak konusu oldu.

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9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis gündeminde yer alıyor. Haftalık çalışmasına 30 Ekim Çarşamba günü başlayan Genel Kurul, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Haftaya yoğun gündemle başlayan TBMM Genel Kurulu’nda 9. Yargı Paketi görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor.

9. Yargı Paketi içeriği TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

9.YARGI PAKETİ NEDİR?

9.Yargı Paketi düzenlemesine göre; hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim​ ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.