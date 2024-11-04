TBMM'nin bu haftaki gündem başlıkları belli oldu

04 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta görüşülecek konulara dair araştırmalar hız kazandı. TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 5 Ekim salı günü başlayacak.

Ekim ayının zam şampiyonu açıklandı! İşte Ekimde fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Ekim ayının zam şampiyonu açıklandı! İşte Ekimde fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

TBMM Genel Kurulu haftaya yoğun gündemle başlıyor. Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda 9.Yargı Paketi görüşmeleri devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 4 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

MECLİSTE BU HAFTA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

TBMM Genel Kurulu gündemini 9’uncu yargı paketi ile 4 bakanlığın bütçesi oluşturuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu’nun görüşmeleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerini dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

9.YARGI PAKETİ NEDİR?

9.Yargı Paketi düzenlemesine göre; hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.