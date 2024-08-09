TBMM’nin yeni ziyaretçi girişi gelecek hafta kullanıma açılacak

09 Ağustos 2024 15:50 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:53

Halk günü olarak adlandırılan her ayın ilk cumartesi günü ziyarete açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araçla giriş için inşa edilen beşinci giriş kapısı gelecek hafta kullanıma açılacak.

TBMM’DE KAÇ GİRİŞ KAPISI VAR?

Ziyaretçi girişlerinin Dikmen Kapısı’ndan yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giriş sırasında yaşanan yoğunluk dolayısıyla Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne yeni ziyaretçi giriş kapısı inşa edilerek toplamda 5 giriş kapısı yapıldı.

TBMM YENİ ZİYARETÇİ GİRİŞ KAPISI NEREDE?

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Dikmen 2 No'lu kapının yapımıyla yeni bir kontrol ve giriş noktası oluşturulduğunu şu sözlerle açıkladı:

“TBMM'ye araçla gelen ziyaretçilerimiz, yeni yapılan ve Dikmen 2 No'lu kapı olarak adlandırdığımız kapıdan giriş yapacak. Bu kapı, TBMM'nin beşinci kapısı olarak açılacak. Böylece, Çankaya ve Dikmen 1 No'lu kapıdan girişler azalacak, trafik yoğunluğu da hafifleyecek.

Özellikle siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı günlerdeki yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız. Milletvekillerimizle görüşmeye gelen ziyaretçilerimiz, araçla daha rahat giriş yapacak. Kapının bulunduğu bölgede otopark yer alıyor. Bu otoparkta da düzenlemeye gidildi. Ziyaretçiler araçlarını otoparka bırakıp bu kapıdan giriş yapabilecek.”

TBMM YENİ GİRİŞ KAPISI NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın öncülüğünde açılan Dikmen 2 No’lu giriş kapısı gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak.

MECLİS ZİYARET GÜNLERİ 2024

TBMM, her ayın ilk cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında herhangi bir randevuya gerek olmadan TBMM Dikmen Kapısı’ndan giriş yapılarak ziyaret edilmekte.

TBMM ZİYARETE AÇIK MI?

Türkiye Millet Meclisi, halk günü olarak adlandırılan her ayın ilk cumartesi günü ziyarete açılmakta.

TBMM ÇANKAYA KAPIDAN KİMLER GİRİŞ YAPIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan beş kapıdan biri olan Çankaya Kapısından bakanlar ve milletvekilleri giriş yapabiliyor.