TBMM’ye mülakatsız 275 işçi alımı için başvuru şartları belli oldu

14 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 275 işçi alımı yapılacak. Başvuru şartları ve tarihleri ise araştırılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına istihdam edilecek 275 sürekli işçi, noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi​ usulüyle belirlenecek.

TBMM​ İŞÇİ ALIMI​ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TBMM İdari Teşkilatı kadrolarına yapılacak işçi alımı için adaylar başvurularını 14 Ekim Pazartesi gününden 27 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU​ ŞARTLARI NELER?

TBMM tarafından yapılacak olan 275 sürekli işçi alımı için aranan şartlar şu şekilde;

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki unvanlara ilişkin özel şartları taşımak,

ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TBMM işçi istihdamı için başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı TBMM Kamu Alım internet sitesi üzerinden alınacak.

TBMM İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekimi, noter huzurunda 18 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecek.