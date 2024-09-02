TCDD 109 personel alımı başvuru şartlarına göre 31 yaş sınırı bulunuyor

02 Eylül 2024 09:37 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:40

TCDD 109 personel alacak: TCDD işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu

TCDD 109 personel alacak: TCDD işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan personel alımında detaylar belli olurken 109 personel alımı 2024 ne zaman merak edildi.

Hangi alanlarda alım yapılacağı da açıklanırken görevlendirme yapılacak olan illerde de belli oldu.

TCDD 109 PERSONEL İŞE ALIMI 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen duyuru geldi. TCDD, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplamda 109 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi belirsiz süreli sözleşme ile işe alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Şartlar TCDD'nin internet sitesinden erişime açılırken Tren Teşkil İş gücü ve İstasyon Operasyon İşçisi İşgücü talepleri il düzeyinde KPSS şartı aranırken 2 Eylül ile 6 Eylül aralığında İŞKUR'da yayımlanacak.

TCDD PERSONEL İŞE ALIM HANGİ İLLERDE OLACAK?

109 personelin görevlendirileceği iller şöyle oldu:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar.