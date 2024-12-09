TCDD 47 personel alımı yapacak: Başvurular bugün başladı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 47 personel istihdamı yapılacağı duyuruldu.
TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 47 personel alımı başvurularının 9 Aralık Pazartesi - 13 Aralık Cuma günü arasında alınacağı belirtildi.
TCDD PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzak yol birinci zabiti alınacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) işçi başvuruları İŞKUR resmi internet sitesinden yapılacak.
TCDD PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına alımı yapılacak olan personeller, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar'da, 2 uzak yol birinci zabiti ise Bitlis'te görevlendirilecek.