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TCDD 47 personel alımı yapacak: Başvurular bugün başladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 12:39 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:42
TCDD 47 personel alımı yapacak: Başvurular bugün başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 47 personel istihdamı yapılacağı duyuruldu.

TCDD​ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 47 personel alımı başvurularının 9 Aralık Pazartesi - 13 Aralık Cuma günü arasında alınacağı belirtildi.

TCDD PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzak yol birinci zabiti alınacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) işçi başvuruları İŞKUR resmi internet sitesinden yapılacak.

TCDD 47 personel alımı yapacak: Başvurular bugün başladı - 1. Resim

TCDD PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına alımı yapılacak olan personeller, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar'da, 2 uzak yol birinci zabiti ise Bitlis'te görevlendirilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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