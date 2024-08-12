TCDD bünyesinde 195 personel başvuru süreci başladı! Sürekli işçi alımı şartları

12 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:35

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 195 sürekli işçi alımı başvurularının 12 Ağustos Pazartesi - 16 Ağustos Cuma günü arasında gerçekleşeceği belirtildi.

TCDD 195 SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) bünyesinde alım yapılacak 195 sürekli işçi için aranan şartlar şu şekilde;

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

-İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

-Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

-Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

-Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

-Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

TCDD 195 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) işçi başvuruları İŞKUR resmi internet sitesinden yapılacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 195 sürekli işçi alımı başvuruları 12 Ağustos Pazartesi - 16 Ağustos Cuma günü arasında gerçekleşecek.