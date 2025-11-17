TCDD İŞKUR 780 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), uzun süredir beklenen 780 işçi alımı bildirisini Resmî Gazete’de yayımladı.

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak olan bu personel, iki ayrı yöntemle belirlenecek: 346 işçi noter huzurunda çekilişle alınırken, 434 işçi ise sözlü sınavla işe alınacak.

Tüm iş gücü talepleri, 21 Kasım’a kadar İŞKUR’un resmî web adresi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular yine 21 Kasım tarihine kadar erişime açık kalacak.

Alımlar, TCDD’nin Türkiye genelindeki iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında yapılacak.

TCDD HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK, KOŞULLAR NELER?

Sözlü sınav ile işe alınacak pozisyonlar şu şekilde:

Demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü,

Demiryolu ve yardımcı iş makineleri kullanıcısı,

Tren teşkil işçisi.

Bu pozisyonlar, nitelikli teknik personel gereksinimini karşılamaya yönelik olarak belirlenmiş durumda.

İŞKUR tarafından TCDD’ye iletilecek nihai aday listelerinin ardından;

Evrak teslim tarihleri,

Sözlü sınav yeri ve zamanı,

Kura çekim tarihi,

TCDD’nin resmî sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek pozisyonlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunduğu için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.