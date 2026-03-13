Tedesco kovuldu mu, istifa mı etti? Karagümrük yenilgisi sonrası toplantı kararı!

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

TEDESCO KOVULDU MU?

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’deki geleceği ile ilgili tartışmalar gündeme geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli teknik adam hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılsa da kulüp tarafından yapılmış resmi bir görevden alma açıklaması bulunmuyor.

Maç sonrası Tedesco’nun soyunma odasına indiği ve takımın tamamı stattan ayrıldıktan sonra statdan ayrıldığı belirtildi. Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin herhangi bir resmi duyuru yapılmazken, teknik direktörün görevine devam edip etmeyeceğine dair kararın yönetim tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşebileceği konuşuluyor.

TEDESCO İSTİFA ETTİ Mİ?

Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi, Fenerbahçe’nin ligdeki namağlup serisinin sona ermesine neden oldu. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 25 hafta süren yenilmezlik serisinin ardından bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşma sonrasında Tedesco’nun istifa ettiğine dair de kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan yönetim kurulunun yarın Tedesco ve Devin Özek’in de katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi. Bu toplantıda alınacak kararların teknik heyetin geleceği açısından önem taşıyabileceği konuşuluyor.

