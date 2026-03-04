Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasında son haftalara girilirken Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyor. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco’nun kulübede yer almayacak olması gündeme geldi.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadele, her iki takım açısından da grup sıralamasını doğrudan etkileyecek nitelik taşıyor. Üç maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki ekip de 6 puan topladı. Gaziantep FK averajla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe üçüncü basamakta bulunuyor.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Güncel ATV frekans bilgileri üzerinden uydu aracılığıyla şifresiz şekilde izlenebilecek mücadele, aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden de takip edilebilecek. Kupada üst tura doğrudan çıkmak isteyen Fenerbahçe için bu karşılaşma belirleyici olacak.

TEDESCO NEDEN YOK?

Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşısında takımının başında yer alamayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın ağır enfeksiyon geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu nedenle kupadaki kritik deplasmanda teknik heyette değişiklik yaşandı.

Tedesco, geçtiğimiz hafta ligde Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada da takımının başında bulunmamıştı. Gaziantep FK mücadelesinde Fenerbahçe’nin başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak. Teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin süreç kulüp tarafından takip ediliyor.

TEDESCO SAMSUNSPOR MAÇINDA KULÜBEDE OLACAK MI?

Kulüpten yapılan bilgilendirmede Domenico Tedesco’nun hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımın başında olmasının planlandığı aktarıldı. Tedavi sürecinin devam etmesine rağmen teknik heyetin lig maçına yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, ligde üst üste iki maçta puan kaybı yaşarken Avrupa kupalarına da veda etti. Bu süreçte teknik heyetin durumu ve takımın sahaya nasıl çıkacağı yakından takip ediliyor. Samsunspor mücadelesi öncesinde son kararın sağlık kontrollerinin ardından verilmesi bekleniyor.