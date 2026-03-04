Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 TGRT Haber

Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Tedesco Gaziantep Fenerbahçe maçında kulübede olmayınca cezalı mı neden maçta olmadığı merak edildi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertliler grupta 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, ev sahibi ekip de aynı puanla ikinci basamakta bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesinde teknik heyette yaşanan gelişme ise dikkat çekti. İtalyan teknik adamın ağır enfeksiyon sebebiyle tedavi süreci devam ediyor. Tedesco neden yok? İşte Tedesco’nun kulübede olmamasının nedeni…

Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 20:24

’nda grup aşamasında son haftalara girilirken ile arasında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyor. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco’nun kulübede yer almayacak olması gündeme geldi.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadele, her iki takım açısından da grup sıralamasını doğrudan etkileyecek nitelik taşıyor. Üç maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki ekip de 6 puan topladı. Gaziantep FK averajla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe üçüncü basamakta bulunuyor.

Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Karşılaşma ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Güncel ATV frekans bilgileri üzerinden uydu aracılığıyla şifresiz şekilde izlenebilecek mücadele, aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden de takip edilebilecek. Kupada üst tura doğrudan çıkmak isteyen Fenerbahçe için bu karşılaşma belirleyici olacak.

Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

TEDESCO NEDEN YOK?

Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşısında takımının başında yer alamayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın ağır enfeksiyon geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu nedenle kupadaki kritik deplasmanda teknik heyette değişiklik yaşandı.

Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Tedesco, geçtiğimiz hafta ligde Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada da takımının başında bulunmamıştı. Gaziantep FK mücadelesinde Fenerbahçe’nin başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak. Teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin süreç kulüp tarafından takip ediliyor.

Tedesco neden yok, cezalı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

TEDESCO SAMSUNSPOR MAÇINDA KULÜBEDE OLACAK MI?

Kulüpten yapılan bilgilendirmede Domenico Tedesco’nun hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımın başında olmasının planlandığı aktarıldı. Tedavi sürecinin devam etmesine rağmen teknik heyetin lig maçına yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, ligde üst üste iki maçta puan kaybı yaşarken Avrupa kupalarına da veda etti. Bu süreçte teknik heyetin durumu ve takımın sahaya nasıl çıkacağı yakından takip ediliyor. Samsunspor mücadelesi öncesinde son kararın sağlık kontrollerinin ardından verilmesi bekleniyor.

#atv
#gaziantep fk
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Aktüel
