Tediye ödemelerinde 2.taksit tarihi belli oldu

28 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:40

Kamu işçilerine yapılan ilave tediye tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6772 kanun kapsamında kurumlarda çalışan işçilere verilen 2024 ilave tediye ödemelerinin ikinci taksitlerinde geri sayım başladı.

Devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere 2024​ yılında verilecek olan ilave tediye ikinci taksit ödemeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla yayımlanan karara göre tediye ikinci taksitler aralık ayında yatırılacak.

TEDİYE ÖDEMELERİNDE 2.TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu. Genel ve katma bütçeli kurumlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketler ile belediyelerde çalışan işçilere her yıl 1 aylık ikramiye tutarında verilen tediye ikinci taksit ödemeleri 13 Aralık'ta yapılacak.

2024 TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

Tediye ödemeleri her yıl iki taksit olarak yatırılır. Devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere verilen ilave tediye ücreti her yıl bir aylık tutarında verilir. Buna göre; Asgari ücretle çalışan bir kişinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 olarak belirlendi.