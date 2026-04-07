Türkiye genelinde istihdam edilmek üzere yüzlerce personel alımı yapacağını duyuran TEİAŞ, önlisans mezunlarına yönelik tekniker ve yardımcı hizmetler kadrolarıyla dikkat çeken yeni alım sürecini başlatıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TEİAŞ işçi alımı İŞKUR başvuru şartları TEİAŞ, önlisans mezunlarına yönelik tekniker ve yardımcı hizmetler kadrolarında toplam 402 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımın büyük çoğunluğu tekniker kadroları için (396 kişi) olup, elektrik, elektronik, inşaat, harita ve makine gibi alanlardan mezunlar istihdam edilecek. Yardımcı hizmetler kadrosunda ise aşçı, resepsiyon görevlisi ve garson pozisyonlarında toplam 6 kişilik kontenjan bulunuyor. Başvuru şartları arasında önlisans mezuniyeti, ilgili bölümden mezuniyet, 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak ve 35 yaşını doldurmamış olmak yer alıyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmama ve sağlık açısından görevini yapmasına engel bir durum olmaması şartları aranıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve ardından KPSS puanına göre sıralama yapılarak sözlü sınava çağrılacak adaylar belirlenecek.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

TEİAŞ tarafından yapılacak 402 kişilik alımın büyük bölümünü tekniker kadroları oluşturuyor. Toplam 396 tekniker alımı kapsamında elektrik, elektronik, inşaat, harita ve makine gibi farklı teknik alanlardan mezun adaylara istihdam sağlanacak. Elektrik teknikerliği kadrosu en yüksek kontenjana sahip olurken, diğer branşlarda da sınırlı sayıda alım yapılacak.

Yardımcı hizmetler kadrosunda ise aşçı, resepsiyon görevlisi ve garson pozisyonlarında toplam 6 kişilik kontenjan bulunuyor. Teknik kadrolar Türkiye genelinde farklı illerde görevlendirilirken yardımcı hizmetler kadroları belirli merkezlerde istihdam edilecek. İl bazlı dağılım detayları başvuru ekranı üzerinden adaylara sunulacak.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların önlisans mezunu olması ve ilgili kadrolar için belirlenen programlardan mezuniyet şartını sağlaması gerekiyor. Elektrik, elektronik ve benzeri teknik alanlar için bölüm uyumu büyük önem taşırken her kadro için özel kriterler aranıyor. Adayların 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması da zorunlu şartlar arasında yer alıyor. Yaş şartı kapsamında adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı aranırken sağlık açısından görevini yapmasına engel bir durum olmaması isteniyor. Ayrıca kamu işçi alımlarında geçerli olan genel mevzuat hükümlerine uygunluk da değerlendirme sürecinde dikkate alınıyor.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SINAV TAKVİMİ

Başvurular İŞKUR üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek ve adaylar internet üzerinden ya da ilgili kurumlar aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru süresinin sınırlı olması nedeniyle adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini eksiksiz şekilde yapması gerekiyor.

Başvuruların ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve açık kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarı sağlayan adaylar değerlendirme sürecine alınacak ve bazı kadrolar için uygulamalı sınav da yapılabilecek. Nihai sonuçlar ve atama sürecine ilişkin tüm bilgiler resmi duyuru kanalları üzerinden paylaşılacak.

TEİAŞ işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvurular belirlenen tarihler arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Adayların başvuru süresini kaçırmaması ve işlemlerini belirtilen günler içinde tamamlaması gerekiyor.

TEİAŞ işçi alımı şartları nelerdir?

Adayların önlisans mezunu olması, KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması ve 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Ayrıca askerlik ve sağlık şartlarının da sağlanması isteniyor.

TEİAŞ alımında sınav olacak mı?

Başvuru sonrası adaylar KPSS puanına göre sıralanarak sözlü sınava çağrılıyor. Bazı pozisyonlar için sözlü sınava ek olarak uygulamalı sınav da yapılabiliyor.