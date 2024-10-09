Tek bakışta sahte zeytinyağını daha satın almadan anlamanın yolu

09 Ekim 2024 16:12 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:21

Son zamanlarda sahte zeytinyağları giderek artmaya başladı. Merdiven altı tesitlerde üretilen sahte zeytinyağlarını, daha satın almadan tek bakışta anlamanın bir yöntemi bulunuyor. Kokusundan görünüşüne sahte zeytinyağını anlamak için uzmanların önerdiği yöntemler.

Özellikle Ege mutfağında yoğun bir şekilde tüketilen ve yemeklere ayrı bir tat katan zeytinyağının hakiki olması sağlık açısından büyük önem arz ediyor.

Ancak son zamanlarda merdiven altı tesitlerde üretilen sahte zeytinyağlarının miktarı giderek artmaya başladı.

Tüketiciler zeytinyağının görünüşünden dolayı sahtesinden ayırmakta zorluk yaşayabiliyor.

Bütün bunlara rağmen merdiven altı tesislerde üretilen sahte zeytinyağlarını vatandaşların tek bakışta anlamaları için uzmanların önerdiği bazı yöntemler bulunuyor.

SAHTE ZEYTİNYAĞI​ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte zeytinyağının tüketicilerin anlayabilmesi uzmanlara göre öncelikle ucuz olanlardan kesinlikle uzak durulması gerektiği belirtiliyor.

Fiyatların sahte zeytinyağını anlamada kritik rol aldığı belirtiliyor.

Ayrıca damak tadı ve koku duyuları gelişmiş olan insanların zeytinyağının sahte olup olmadığını da anlayabilecekleri belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan zeytinyağı üreticisi Esat Herdan, vatandaşların yağın rengine de dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Zeytinyağı'nın yeşilimsi tatlı bir sarı renge sahip olduğunu ifade eden Esat Herdan açık sarı olmayacağını ifade etti.

Yine de bütün bu etkenlere rağmen zeytinyağının sahte olup olmadığını laboratuvar analizlerinde anlaşılabileceğini belirten Esat Herdan'ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Çok açık sarı renginde zeytinyağı genelde olmaz. Olgun hasatlarda, belli bir bölgelerde belki, o da açık sarı olmaz. Rengi, yeşilimsi tatlı bir sarı olur. Yerden toplanmış, çürümüş zeytinle yapılan yağ ağzınızda kötü tat bırakır. İyi ve kötü zeytinyağını ayırt etmek için buradan yola çıkabilirsiniz. Ama sahte yağlarla alakalı eğer zeytinyağı tüketim alışkanlığınız yoksa iyisini ve kötüsünü ayırt edemiyorsanız, sahte yağı da ayırt etmeniz çok zordur. Sahte yağ ancak laboratuvar analizlerinde anlaşılır."

SAHTE ZEYTİNYAĞI'NI AYIRT EDEN FARKLAR NELER?

Sahte zeytinyağını hakikisinden ayırt etmek için dikkat edilmesi gerekenler şöyle: