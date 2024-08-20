Tekirdağ Malkara'da su kesintisi 21.00'de bitecek
Bugün Tekirdağ'ın bazı yerlerinde meydana gelen su kesintisi sabahın erken saatlerinde başlarken vatandaşlar Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek merak etmeye başladı. TESKİ internet sitesinde günlük planlanan arıza çalışmaları de paylaşılıyor.
Bugün Tekirdağ Malkara'da meydana gelen su kesintisi 09.00 civarında başlarken kesinti henüz bitmedi.
Su kesintisinin ne zaman biteceği araştırılırken bölge bölge arıza çalışma yerleri belirlendi.
TEKİRDAĞ MALKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 Ağustos günü Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.
ÇORLU / HÜRRİYET MAH. / ,ÇORLU / KAZIMİYE MAH. / ,ÇORLU / NUSRATİYE MAH. / ,ÇORLU / ESENTEPE MAH. / bölgesinde arıza 14.45'te sona ererken ÇORLU / CEMALİYE MAH. / ,ÇORLU / HIDIRAĞA MAH. / ,ÇORLU / KEMALETTİN MAH. / ,ÇORLU / SİLAHTARAĞA MAH. / bölgelerinde 14.30'da bitecek.
ÇERKEZKÖY / GAZİ OSMAN PAŞA MAH. / bölgesindeki çalışma 12.00'de biterken ÇERKEZKÖY / GAZİ OSMAN PAŞA MAH. / bölgesinde 20.00'da sonlanacak.
SÜLEYMANPAŞA / 100. YIL MAH. / CEM KARACA SOK. kısmında olan arıza çalışmaları ise 11.40 itibarıyla sona erdi.
MALKARA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
20 Ağustos günü MALKARA / AHMETPAŞA MAH. / ,MALKARA / HASKÖY MAH. / ,MALKARA / İBRİCE MAH. / ,MALKARA / PİRİNÇÇEŞME MAH. / ,MALKARA / ŞAHİN MAH. / ,MALKARA / KÜRTÜLLÜ MAH. / ,MALKARA / HEMİT MAH. / ,MALKARA / DEMİRCİLİ MAH. / ,MALKARA / YILANLI MAH. / ,MALKARA / YAYLAGÖNE MAH. / ,MALKARA / DANİŞMENT MAH. / ,MALKARA / HALIÇ MAH. / ,MALKARA / SARIPOLAT MAH. / ,MALKARA / IZGAR MAH. / ,MALKARA / KADIKÖY MAH. / ,MALKARA / YAYLAKÖY MAH. / ,MALKARA / DEVECİ MAH. / ,MALKARA / YENİDİBEK MAH. / ,MALKARA / YENİ MAH. / ,MALKARA / CAMİ ATİK MAH. / ,MALKARA / HACIEVHAT MAH. / ,MALKARA / GAZİBEY MAH. / alanlarında meydana gelen arıza 21.00 itibarıyla son bulacak.