Tekirdağ Şarköy yangın son dakika söndürüldü mü? Tekirdağ Valisi açıklama yaptı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz 2025 Salı günü öğleden sonra başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte orman yangının bıraktığı tahribat görüntülendi. Vatandaşlar tarafından Tekirdağ Şarköy yangın son dakika söndürülüp, söndürülmediği merak ediliyor.

15 Temmuz 2025 Salı günü öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Vatandaşlar tarafından Tekirdağ Şarköy yangını söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca süren çalışmalarda zaman zaman yorgun düşen bazı ekipler kısa süreli molalarla dinlenmek zorunda kaldı.

Orman yangını söndürmek için havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleler tekrardan başladı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk yaptığı açıklamada 21 hava aracı, 104 kara aracının yangını söndürmek için görevde olacağını belirtti. Yangının ise gün içerisinde kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kocaali ve Şenköy köylerinde ise yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alındığı, Kızılcaterzi'nin ise şu an için risk altında olmadığı belirtildi.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığını belirten Vali Soytürk "Şenköy'ün kuzeyinde 2 gün önce bir kuş tele çarpış ve aşağıda böyle bir yangın oluşturmuş. Buna benzer oralardan başladığını yönünde tespitimiz var. Teyide muhtaç, bunu araştıracağız" ifadelerini kullandı.