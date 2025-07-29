Tekirdağ su kesintisi 29 Temmuz! TESKİ suların geleceği saati duyurdu

Havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi giderek azalmaya başladı. Su seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle birçok ilde su kesintisi uygulanıyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (29 Temmuz 2025 Salı) bazı ilçelerde depo seviyesi kaynaklı su kesintisi uygulanıyor.

Yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar Tekirdağ sular ne zaman geleceğini merak etmeye başladı.

TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

TESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Süleymanpaşa, Muratlı, Marmaraereğlisi ilçelerine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Depo seviyesi ve ana şebeke arızası gibi nedenlerden dolayı yaşanan su kesintilerinin detayları ise şöyle:

Marmaraereğlisi

Marmaraereğlisi'nin Çeşmeli Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi'nde depo seviyesi kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Bölgeye 30 Temmuz saat 09.00'da suların bölgeye tekrardan verileceği tahmin ediliyor.

Muratlı

Muratlı ilçesinin Müsselim Mahallesi ve Kepenekli Mahallesi'ni etkileyen ana şebeke arızası meydana geldi. Arızanın bugün saat 13.00 itibarıyla giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SU KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

Süleymanpaşa ilçesinde ise depo seviyesi kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin bugün saat 20:00'de sona ermesi bekleniyor.

TESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Süleymanpaşa ilçesinde kesintiden etkilenen mahalleler ise şöyle:

"Barbaros, Kumbağ, Topağaç, Zafer, Karadeniz, Çınarlı, Çiftlikönü, Ortacami, Aydoğdu, 100. Yıl, Altınova, Atatürk, Vatan ve Yavuz Mahallesi"