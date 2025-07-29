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 | Hüseyin Bahcivan

Tekirdağ su kesintisi 29 Temmuz! TESKİ suların geleceği saati duyurdu

Bugün TESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Tekirdağ su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Süleymanpaşa, Muratlı, Marmaraereğlisi su kesintisinin biteceği saat açıklandı.

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Tekirdağ su kesintisi 29 Temmuz! TESKİ suların geleceği saati duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:58

Havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi giderek azalmaya başladı. Su seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle birçok ilde uygulanıyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (29 Temmuz 2025 Salı) bazı ilçelerde depo seviyesi kaynaklı su kesintisi uygulanıyor.

Yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar Tekirdağ sular ne zaman geleceğini merak etmeye başladı.

Tekirdağ su kesintisi 29 Temmuz! TESKİ suların geleceği saati duyurdu

TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

TESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre , , ilçelerine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Depo seviyesi ve ana şebeke arızası gibi nedenlerden dolayı yaşanan su kesintilerinin detayları ise şöyle:

Marmaraereğlisi

Marmaraereğlisi'nin Çeşmeli Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi'nde depo seviyesi kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Bölgeye 30 Temmuz saat 09.00'da suların bölgeye tekrardan verileceği tahmin ediliyor.

Muratlı

Muratlı ilçesinin Müsselim Mahallesi ve Kepenekli Mahallesi'ni etkileyen ana şebeke arızası meydana geldi. Arızanın bugün saat 13.00 itibarıyla giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi bekleniyor.

Tekirdağ su kesintisi 29 Temmuz! TESKİ suların geleceği saati duyurdu

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SU KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

Süleymanpaşa ilçesinde ise depo seviyesi kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin bugün saat 20:00'de sona ermesi bekleniyor.

TESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Süleymanpaşa ilçesinde kesintiden etkilenen mahalleler ise şöyle:

"Barbaros, Kumbağ, Topağaç, Zafer, Karadeniz, Çınarlı, Çiftlikönü, Ortacami, Aydoğdu, 100. Yıl, Altınova, Atatürk, Vatan ve Yavuz Mahallesi"

ETİKETLER
#tekirdağ
#su kesintisi
#marmaraereğlisi
#süleymanpaşa
#teşkilat
#muratlı
#Aktüel
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