Tekirdağ Süleymapaşa'da su kesintisi 20.00'a kadar devam edecek

11 Eylül 2024 15:48 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:55

Planlı arıza çalışmaları nedeniyle bugün Tekirdağ'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı. 11 Eylül günü Süleymanpaşa'da yaşanan arıza çalışmasının ardından ne zaman gelecek bekleniyor

Milli ara nedeniyle 11 Eylül bu akşamın maç takviminde Süper lig karşılaşması bulunmuyor

Milli ara nedeniyle 11 Eylül bu akşamın maç takviminde Süper lig karşılaşması bulunmuyor

Ana şebeke ve içme suyu arızası nedeniyle Tekirdağ'da bazı mahallelerde su kesintisi meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

11 Eylül günü sabah saatlerinde başlayan arıza çalışmaları henüz sonlanmadı.

KAPAKLI / İNÖNÜ Mahallelerindeki arıza 16.30'a kadar devam edecekken SÜLEYMANPAŞA / ALTINOVA MAH. / EMEKÇİ sokakta 17.00'da bitecek.

HAYRABOLU / İLYAS MAH. / ,HAYRABOLU / HİSAR MAH. / ,HAYRABOLU / KAHYA MAH. / ,HAYRABOLU / AYDINEVLER Mahallelerinde kesinti 17.00'ye kadar sürecek.

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KAPAKLI / BAHÇELİEVLER Mahallesinde 12.00'de başlayan çalışmalar 18.00'e kadar devam edecek.

KAPAKLI / UZUNHACI MAH. / ,KAPAKLI / BAHÇEAĞIL MAH. / ,KAPAKLI / KARLI Mahallelerindeki arıza 11.00 - 17.00 aralığında olacak.

SÜLEYMANPAŞA / YAVUZ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / 100. YIL MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ALTINOVA MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / VATAN Mahallelerinde arıza çalışması 20.00'da sonlanacak.