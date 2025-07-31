Tekirdağ’da denize girmek yasak mı? Valilik duyuru yaptı

Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava sonrasında valilikler denize girme konusunda yasak kararı almaya başladı. Bugün gelen açıklamaya göre Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI 31 TEMMUZ?

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı ilimiz Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde, 31/07/2025 ve 01/08/2025 tarihlerinde iki (2) gün süreli denize girmek yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK HANGİ GÜNLER YASAK?

Olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak Tekirdağ Valiliği karar aldı. Marmara Denizi'nin genel durumuna bakıldığında can güvenliği için bugün ve yarın denize girmek yasaklandı. Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girmek yasak.