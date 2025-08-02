Tekirdağ’da denize girmek yasak mı? Valilik duyurusu

Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava etkili olmaya devam ederken MGM hava durumu tahminini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da denize girmek yasaklanmıştı.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamlar yakından takip ediliyor. 31 Temmuz ile 1 Ağustos'ta azı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Tekirdağ Valiliği tarafından bugün için herhangi bir yasak duyurusu bulunmuyor.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Tekirdağ Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 günlük yasak uygulanmıştı. Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 31 Temmuz ile 1 Ağustos aralığında denize girmek yasaklanmıştı. 2 Ağustos için herhangi bir duyuru bulunmuyor. Yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı ilimiz Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde, 31/07/2025 ve 01/08/2025 tarihlerinde iki (2) gün süreli denize girmek yasaklanmıştır."