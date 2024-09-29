Teknofest 2 Ekim Çarşamba günü Adana'da başlayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

29 Eylül 2024 15:07 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:09

Ayakları yere basmayan festival olarak bilinen Teknofest Adana için geri sayım başladı.Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyetin yapılacağı Teknofest’in program tarihleri ile misafir kayıtları merak konusu oldu.

İlgili Haberler TEKNOFEST Adana için geri sayım başladı!

Teknofest​ 2 Ekim Çarşamba günü Adana​ Şakirpaşa Havalimanı’nda başlayacak. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dillere destan mutfağıyla meşhur olan Adana, Teknofest heyecanına ev sahipliği yaparken, milyonlarca teknoloji tutkunu geleceğin Türkiye'sini inşa edecek. TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN? Adana Teknofest, 2 Ekim Çarşamba günü ile 6 Ekim Pazar günleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak. TEKNOFEST ADANA ZİYARETÇİ KAYITLARI NASIL YAPILIR? Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 4 gün boyunca devam edecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar; TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak ziyaretçi biletlerini oluşturabilir. TEKNOFEST ZİYARET İÇİN KAYIT GEREKLİ Mİ? TEKNOFEST’e katılmak isteyen vatandaşların kayıt yaptırarak giriş biletlerini oluşturmaları zorunludur. TEKNOFEST ZİYARETÇİ ÜCRETLİ Mİ? Ayağı yere basmaya festival olarak bilinen TEKNOFEST ziyaretçi girişi ücretsizdir. TEKNOFEST’E NASIL RANDEVU ALINIR? Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ziyaretçi olarak randevu oluşturmak için; TEKNOFEST internet sitesinden kayıt oluşturmak gerekiyor. TEKNOFEST GİRİŞ NASIL YAPILIYOR? Ziyaretçi kaydı yapılmasının ardından elektronik bilet oluşturulur. Festival alanına e-bilet ile giriş sağlanır. TEKNOFEST ETKİNLİK PROGRAMINDA NELER VAR? 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da yapılacak olan Teknofest etkinlik programları arasında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar TB2, Akıncı, Hürkuş gibi hava araçlarının gösterilerine sahne olacak, TEKNOFEST Girişim Yarışması, Deneyap Makeathon ve Fikir Maratonu yarışmaları, TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri, Paydaş/Sponsor Atölyeleri, Planetaryum, Sanal Gerçeklik Tüneli, T3 Vakfı Çadırı, Ana Sahne Gösterileri, Dikey Rüzgar Tüneli, Güneş Gözlemi, Bilim Sokağı, Uzay Temalı Şişme Çocuk Parkı, Sıcak Hava Balonu, Tematik Sergi Alanları gibi eğlenceli faaliyetler yer alıyor. İlgili Haberler TEKNOFEST Adana için geri sayım başladı!