TEKNOFEST 2025 nerede, ne zaman yapılacak? Bu yıl 2 farklı yerde düzenlenecek

28 Ocak 2025 13:19 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:51

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Havacılık Festivali TEKNOFEST'İN 2025 yılında nerede ve ne zaman düzenleneceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre 2025 yılında TEKNOFEST 2 kere yapılacak.

TEKNOFEST 2025 için teknoloji yarışmaları başvuruları başladı: 45 milyon TL'lik ödül dağıtılacak

TEKNOFEST 2025 için teknoloji yarışmaları başvuruları başladı: 45 milyon TL'lik ödül dağıtılacak

İlk kez 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleşen söyleşi ve etkinliklere her yıl ev sahipliği yapıyor.

Milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen TEKNOFEST'in 2025 yılında nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği gündem oldu.

TEKNOFEST tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre bu yıl 2 kere düzenlenecek.

TEKNOFEST 2025 NEREDE?

TEKNOFEST 2025 yılında iki kez gerçekleştirilecek. Bu yıl TEKNOFEST'in ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 ana kategori ve 14 alt kategoride yarışma düzenlenecek.

Ercan Havalimanı Eski Terminali'nde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te ayrıca uçan araba simülasyonu, drone yarışları, HackMasters - Mavi Vatan Yarışması, özel uçuş etkinlikleri, hava gösterileri, konserler, seminerler, çeşitli sergiler ve atölyeler ile simülasyon deneyim alanları da yer alacak.

TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ardından ikinci durağı ise İstanbul olacak. TEKNOFEST İstanbul 2025'de ise 52 ana kategori ve 118 alt kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek.

İki festivalin de yarışmalarının başvuruları devam ediyor. Adaylar 20 Şubat 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

TEKNOFEST 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklanan bilgilere göre 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2025 İstanbul'un ise ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde İstanbul'da düzenlenecek festivalin de ne zaman yapılacağının açıklanması bekleniyor.

Bu zamana kadar gerçekleştirilen TEKNOFEST'ler ise şöyle: