TEKNOFEST Adana 6 Ekim'de bitecek, hafta sonu ziyaret saatleri belli oldu

04 Ekim 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:00

Bu yıl Adana'da düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere 2 Ekim tarihinde açtı. Uçuş gösterileri gibi birçok etkinliğin düzenlendiği festivalin hafta sonu ziyaret saatlerinin kaçta biteceği gündem oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tüm hızıyla devam ediyor.

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından TEKNOFEST Adana'nın ziyaret saatlerinin ne zaman bittiği araştırılmaya başlandı.

TEKNOFEST ADANA SAAT KAÇTA BİTİYOR?

TEKNOFEST Adana 2-6 Ekim tarihleri arasında her gün saat 09.00-19.00 arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Gün boyunca ziyaretçiler için yarışmalar, eğitici atölyeler, uçuş gösterileri ve seminerler gibi birçok etkinliğe katılım sağlayabiliyor.

TEKNOFEST ADANA 5-6 EKİM PROGRAMLARI

5 Ekim Cumartesi tarihinde TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, Bilim Gösterisi, Sahne Sensin Çocuk, Güneş Gözlemi, Planetaryum, Uzay Temalı Çocuk Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, World Drone Cup, Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) ve uçuş gösterileri olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.

TEKNOFEST Adana'nın son gününde ise ödül töreni ve yarışmaların final turları oynanacak.