Teknofest Adana Şakirpaşa Havalimanı’na festivale özel ringlerle ulaşım sağlanabilir

02 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:02

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı Teknofest 2 Ekim Çarşamba (bugün) itibarıyla başladı. Teknolojiyle buluşturan festivale gitmek isteyen vatandaşlar ulaşım yollarını araştırıyor.

2-6 Ekim tarihleri arasında Adana​ Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak olan Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay​ ve teknoloji festivalinde; teknoloji ve girişim yarışmalarından stant etkinliklerine, uçuş gösterilerinden tematik sergi alanlarına, ana sahne gösterilerinden TEKNOFEST​ Bilim Sokağı gibi birçok etkinlik yer alıyor.

TEKNOFEST ADANA NEREDE YAPILIYOR?

Teknofest’e 2-6 Ekim tarihlerinde beş gün boyunca Adana Şakirpaşa Havalimanı ev sahipliği yapacak. Teknoloji merkezi festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açılacak.

TEKNOFEST ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

Adana Şakirpaşa Havalimanı’na festivale özel hizmet veren ringlerle veya şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanabilir.

ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANINA HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Teknofest Adana festivalininin yapılacağı Şakirpaşa Havalimanı'na gitmek için; 135, 159, 125, 407, 401 numaralı otobüsler ve HAVAŞ ile ulaşabilirsiniz.

Metro ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar ise Metro 1 hattı ile Şakirpaşa Havaalanı'na ulaşım sağlanabilir.

TEKNOFEST ETKİNLİK PROGRAMINDA NELER VAR?

2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da yapılacak olan Teknofest etkinlik programları arasında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar TB2, Akıncı, Hürkuş gibi hava araçlarının gösterilerine sahne olacak, TEKNOFEST Girişim Yarışması, Deneyap Makeathon ve Fikir Maratonu yarışmaları, TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri, Paydaş/Sponsor Atölyeleri, Planetaryum, Sanal Gerçeklik Tüneli, T3 Vakfı Çadırı, Ana Sahne Gösterileri, Dikey Rüzgar Tüneli, Güneş Gözlemi, Bilim Sokağı, Uzay Temalı Şişme Çocuk Parkı, Sıcak Hava Balonu, Tematik Sergi Alanları gibi eğlenceli faaliyetler yer alıyor.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI MI?

Teknofest ziyaretçi kayıtları başladı. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 4 gün boyunca devam edecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar; TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak ziyaretçi biletlerini oluşturabilir.