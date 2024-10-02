TEKNOFEST Adana uçuş gösterileri programı belli oldu! Akıncı ve SOLOTÜRK'ÜN saatleri açıklandı

02 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:03

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını ziyaretçilerine bugün açtı. Festival kapsamında Bayraktar TB2, Anka-3, Hürjet, SOLOTÜRK ve Akıncı bugün gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Uçuşların programı ve saati açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde düzenlenen ve kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Adana bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vatandaşlar tarafından TEKNOFEST Adana'da Bayraktar TB2, Anka-3, SOLOTÜRK ve Akıncı'nın ne zaman gösteri uçuşları yapacağı merak ediliyor.

✈️【 Uçuş Takvimi 1️⃣. Gün 】🚁 Adana 🚀

🗓 2 Ekim pic.twitter.com/BkOsW9Nfh8 — TEKNOFEST (@teknofest)

TEKNOFEST ADANA GÖSTERİ UÇUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TEKNOFEST Adana gösteri uçuşları kapsamında bugün Bayraktar TB2, Paramotor Gösterisi, Paraşüt Atlayışı ve S-70 uçuşu gerçekleştirildi.

2 Ekim tarihinde yapılacak diğer uçuş gösterileri ise şöyle:

Bayraktar Akıncı & Bayraktar TB3 (Kol Uçuşu) - 13.10-13.15

Hürkuş & HÜRJET & Anka-III (Kol Uçuşu) - 13.40-13.45

HÜRJET - 13.55-14.40

HÜRKUŞ - 14.05-14.15

F-16 SOLOTÜRK & Bayraktar Akıncı (Kol Uçuşu) - 14.25-15.30

ATAK II Helikopteri - 15.00-15.15

T-70 Havadan Tahliye - 15.20-15.25

HÜRJET - 15.35-15.45

Türk Yıldızları & HÜRJET - 15.45-15.50

Türk Yıldızları - 15.50-16.30

KC 135 & 152 - 16.35-16.50

AIR Tracktor - 17.00-17.10

S-70 Çelik Kanatlar - 17.10-17.25

TEKNOFEST ADANA AKINCI NE ZAMAN UÇACAK?

Akıncı, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.25-15.30 arasında TEKNOFEST Adana kapsamında SOLOTÜRK ile birlikte uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

TEKNOFEST ADANA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

TEKNOFEST Adana kapsamında SOLOTÜRK, 2 Ekim Çarşamba günü 14.25-15.30 saatleri arasında uçuş gerçekleştirecek.