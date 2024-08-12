Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na bugün Bakan Mehmet Fatih Kacır da katılacak

12 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:41

Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nda asıl amaç alternatif ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek olurken öğrencilere takım çalışması beceresi kazandırmak da hedefleniyorken Teknofest Elektrikli Araç Yarışları başladı mı gündeme geldi.

TEKNOFEST ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI BAŞLADI MI?

Alternatif ve temiz enerji kullanarak araç sektöründe mesleği denetim kazanmak ve takım çalışmasına yönlendirmek amacıyla öğrencilere sunulan yarışma sonucunda elektrikli araç gelişimine yönelik insan kaynağı yetiştirmesi amaçlanıyor.

Değerlendirme aşamalarında Gelişme Raporu, Teknik Tasarım Raporu, Dinamik Sürüş ve Fren Testi Videoları bulunurken kategoriler elektromobil ve hidromobil olarak 2'ye ayrılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvuru yapabildiği yarış için başvuru süresi 20 Şubat'ta sona erdi.

2022 senesinden bu yana Hidromobil yarışları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenirken bugün oynanacak olan yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılacak.

TEKNOFEST ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖDÜLLERİ 2024

Birincilik Ödülü: 200.000 ₺

İkincilik Ödülü: 150.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺

Danışman Ödülleri

Birincilik Ödülü: 9.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺