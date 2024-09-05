TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı

05 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:17

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmaları için 1 milyon 650 başvuru yapıldı.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde 5 Eylül Perşembe (bugün) başlayan TEKNOFEST yarışmalarının finalinde 1270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele edecek.

TEKNOFEST’E KAÇ BAŞVURU YAPILDI?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı.

TEKNOFEST’TE NELER YAPILIR?

Ayakları yere basmayan festival olarak bilinen Teknofest’te Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmalar düzenlenirken Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarının eğitim ve panel programlarıyla gençler eğlenirken öğrenecek.

2024 TEKNOFEST NEREDE YAPILIYOR?

5 Eylül Perşembe günü (bugün) başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor.

2024 TEKNOFEST YARIŞMALARININ FİNALİ NE ZAMAN?

Antalya Merkez’de 5-8 Eylül tarihlerinde devam edecek olan Teknofest final değerlendirmelerinin devamı 2 Ekim Çarşamba günü Adana’da başlayarak 4 gün sürecek.

TEKNOFEST’TE HANGİ YARIŞMALAR VAR?

5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları şu şekildedir:

Akıllı Ulaşım Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

BlokZincir Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Finansal Teknolojiler Yarışması

Hack Masters

Hava Savunma Sistemleri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

T3 AI Hackathon

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Sürü İHA Yarışması(Lokasyon farklı olacaktır.)

Turizm Teknolojileri Yarışması