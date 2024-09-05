TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmaları için 1 milyon 650 başvuru yapıldı.
ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde 5 Eylül Perşembe (bugün) başlayan TEKNOFEST yarışmalarının finalinde 1270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele edecek.
TEKNOFEST’E KAÇ BAŞVURU YAPILDI?
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı.
TEKNOFEST’TE NELER YAPILIR?
Ayakları yere basmayan festival olarak bilinen Teknofest’te Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmalar düzenlenirken Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarının eğitim ve panel programlarıyla gençler eğlenirken öğrenecek.
2024 TEKNOFEST NEREDE YAPILIYOR?
5 Eylül Perşembe günü (bugün) başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor.
2024 TEKNOFEST YARIŞMALARININ FİNALİ NE ZAMAN?
Antalya Merkez’de 5-8 Eylül tarihlerinde devam edecek olan Teknofest final değerlendirmelerinin devamı 2 Ekim Çarşamba günü Adana’da başlayarak 4 gün sürecek.
TEKNOFEST’TE HANGİ YARIŞMALAR VAR?
5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları şu şekildedir:
Akıllı Ulaşım Yarışması
Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
BlokZincir Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Çip Tasarım Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
Finansal Teknolojiler Yarışması
Hack Masters
Hava Savunma Sistemleri Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
Kablosuz Haberleşme Yarışması
Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
T3 AI Hackathon
Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST Robolig Yarışması
Uçan Araba Simülasyon Yarışması
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
Helikopter Tasarım Yarışması
Sürü İHA Yarışması(Lokasyon farklı olacaktır.)
Turizm Teknolojileri Yarışması