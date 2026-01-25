Menü Kapat
Aktüel
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Telefonunuza gelen bu SMS'lere dikkat! Sakın tıklamayın

TOKİ 500 bin konut sosyal yoğun projesine olan yoğun ilgiyi suistimal eden dolandırıcıların, SMS üzerinden gönderdikleri sahte e-Devlet linkleriyle vatandaşları ağlarına düşürdülkleri ortaya çıktı. Bilişim Uzman Prof. Dr. Ali Murat Kırık vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Prof. Dr. Ali Murat Kuruk, vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri madde madde sıraladı.

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

TOKİ tarafından 500 bin konut projesinin başvuruları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. 81 ilde gerçekleştirilen başvurulara oldukça yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Başvuruların ardından ise kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Dolandırıcıların son dönemdeki hedefinde ise sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaş yer alıyor. Daha öcne arama motorları üzerinden sahte ilanlarda vatandaşları tuzaklarına çeken şebekeler, şimdi de doğrudan cep telefonlarına gönderdikleri SMS ile yeni bir yöntem izliyorlar. bu mesajlarda yer alan linklere tıklayan kullanıcılar, e-Devlet arayüzünün birebir kopyalandığı sahte internet sitelerine yönlendiriliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra vatandaşları kura çekimini kazanmışlar gibi gösterip ödeme ekranına yönlendiriyorlar. Bu sayede hem vatandaşları parasal anlamda dolandırıyorlar hem de e-Devlet bilgilerini ele geçiriyorlar.

PROF. DR. ALİ MURAT KIRIK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI AÇIKLADI

Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu noktada vatandaşların heycanına yenik düşerek en temel güvenlik kurallarını ihmal ettiğine dikkat çekti. Sahte sitelerin e-DEvlet ile aynı görünüme sahip olmasının kullanıcıları yanılttığını ifade eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Özellikle adres çubuğunda "gov.tr" uzantısına mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Dolandırıcıların taksit ödemesi altında topladıkları paralarla büyük vurgunlar gerçekleştirdiğini belirtren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hiçbir kamu kurumunun vatandaşlardan şahsi IBAN numaralarına veya EFT yoluyla para transferi talep etmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Prof. Dr. Ali Murat Kırık, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ödemelerin yalnızca yetkili kamu bankaları aracılığıyla ve resmi şubelerden yapılması gerektiği, SMS linklerine asla tıklanmaması gerektiğini de belirtti.

DOLANDIRICILARI ENGELLEMEK İÇİN İHBAR YÖNTEMİ

Prof. Dr. Ali Murat Kırık internet üzerinden gerçekleştirilen bu dolandırıcıları engelleme yolunda da vatandaşları bilgilendirdi. Bu tarz dolandırıcılıkları fark eden vatandaşların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ihbar hattı olan "ihbarweb.gov.tr" adresine başvurmaları gerektiğini belirtti. Ekran görüntüsü ve link ile yapılan bildirimler sayesinde bu tarz e-Devlet sistemini veya bankaları kopyalayan sahte sitelere erişim hızla engellenebiliyor.

#Aktüel
