Telegram kurucusu Durov, platformda yasa dışı içeriklere erişim sağladığı için gözaltına alındı

27 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:30

WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov 26 Ağustos tarihinde Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'nın Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Telegram'ın kurucusunun neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

TELEGRAM KURUCUSU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağladığı için gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TELEGRAM'IN KURUCUSU PAVEL DUROV KİMDİR?

Pavel Durov 1984 yılında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya geldi.

Lisans eğitimini "İngiliz Filolojisi ve Çeviri" alanında tamamladıktan sonra programlama ile ilgilenmeye başladı.

2007 yılında ağabeyi Nikolay ile birlikte "Rus Facebook"u olarak bilinen VKontake sitesini kurdu.

Sitenin abone sayısının 20 milyonu geçmesinin ardından 2014 yılında hisselerini sattı.

2013 yılında ise WhatsApp alternatifi olarak Telegram'ı kurdu.

PAVEL DUROV SERVETİ NE KADAR?

Pavel Durov'un Forbes tarafından açıklanan bilgilere göre 15.5 milyar serveti bulunuyor.

Fotbes'in dünyanın en zenginleri listesinde ise 120. sırada yer alıyor.

TELEGRAM'IN KAÇ KULLANICISI VAR?

Telegram'ın 2024 yılı Temmuz ayında açıklanan bilgilere göre 950 milyon kullanıcısı bulunuyor.